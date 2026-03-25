КТК под вопросом: энергетик раскрыл, что будет с казахстанской нефтью

В экспертных кругах все чаще звучит идея, которая может серьезно изменить расклад на мировом нефтяном рынке: Россия могла бы ограничить или даже приостановить прокачку казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объясняет: даже простое обсуждение этой меры уже способно повлиять на рыночную конъюнктуру — особенно сейчас, когда из-за ближневосточного кризиса из оборота выпали миллионы баррелей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, КТК — это артерия, через которую ежесуточно перекачивают более миллиона баррелей нефти, и львиная доля этого объема уходит в Европу. Поэтому любое упоминание о возможных ограничениях действует как холодный душ для потребителей, заставляя их искать альтернативные источники и, как следствие, толкать цены вверх. Если же об этом заговорит руководство России, эффект будет многократно сильнее — даже без реальных действий рынок начнет нервничать, что может принести дополнительные доходы в бюджет.

Но у медали есть и обратная сторона. Фролов предупреждает: реальное ограничение транзита создаст риски в отношениях с Казахстаном, для которого КТК — это 80% нефтяного экспорта. Здесь потребуется тонкая дипломатия и тщательные консультации с Астаной. С другой стороны, сам факт такого обсуждения может «взбодрить» владельцев казахстанской нефти и подтолкнуть их к активным действиям — например, к осуждению украинских ударов по КТК, которые до сих пор оставались без публичной реакции.

По его мнению, идея использования КТК как рычага влияния витает в воздухе. Пока она обсуждается только экспертами, эффект остается ограниченным. Но как только вопрос поднимется на более высокий уровень, рынок может ощутимо измениться, а геополитическая игра вокруг каспийской нефти выйдет на новый виток.

Ранее сообщалось, что атака на КТК вывела Казахстан из дипломатического равновесия.