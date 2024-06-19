Кубок креативных бизнес-проектов проходит в Подмосковье

Онлайн-конкурс, нацеленный на развитие креативных продуктов и развитие креативной экономики региона, проводят в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Примечательно, что участников конкурса в течение шести недель ждет креативное окружение, правильные коллаборации, образовательный трек, мелкогрупповая работа с экспертом и наставником. Победители получат сертификаты на развитие бизнеса.

Отмечается, что стать участником Кубка могут индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, а также общества с ограниченной ответственностью. От одного участника Кубка можно представить один бизнес-проект сферы креативных индустрий, результатом которого является креативный продукт, направленный на улучшение окружающей среды или жизни людей, благоустройство, повышение культурной нравственности общества, воспитания традиционных ценностей и знания истории страны и локальной

Участие бесплатное, а заявки принимаются вплоть до 14 июля. Регистрации и более подробная информация о Кубке доступна на странице мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил Дмитрию Киселеву Орден «За заслуги перед Московской областью» первой степени.