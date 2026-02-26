«Купите наушники»: британское МВД цинично ответило беженцам с Украины на просьбу об убежище

Министерство внутренних дел Великобритании отказало в предоставлении убежища семье украинских беженцев, предложив оригинальный способ борьбы с последствиями военных действий. Об этом сообщает Sky News.

В официальном отказе МВД Британии указано, что западные регионы Украины считаются достаточно безопасными для проживания. Представители ведомства буквально порекомендовали заявителям рассмотреть возможность использования звукоизолированных помещений и наушников вместо переезда в Соединенное Королевство.

Эта ситуация отражает общую тенденцию резкого ужесточения миграционной политики Лондона. Согласно статистике, в сентябре 2025 года уровень одобрения заявок на убежище от граждан Украины упал до критических 4,6%, в то время как еще два года назад положительное решение получали более 74% просителей.

