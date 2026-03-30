КупитьОКН.рф: в Нижегородской области собрали более 80 объектов наследия для инвесторов

Нижегородская область, которую губернатор Глеб Никитин не случайно называет «музеем под открытым небом», сделала серьезный шаг навстречу тем, кто готов вкладываться в историю. Регион запустил единый портал исторической недвижимости купитьокн.рф — цифровую витрину, где за сухими строчками технических характеристик скрываются настоящие жемчужины архитектуры, нуждающиеся в спасении. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Идея проста и элегантна: собрать в одном месте всю информацию об объектах культурного наследия, которые ждут своих инвесторов. На сегодняшний день на портале представлено более 80 объектов, и это только начало. По каждому — подробная карточка с кадастром, данными о подключении к сетям, исторической справкой, фотографиями и даже геометкой. Инвестор больше не должен тратить месяцы на сбор информации по разрозненным источникам: все, что нужно для принятия решения, лежит на одной цифровой ладони.

Особенность сервиса, которую подчеркивают разработчики, — прозрачность. На портале можно в реальном времени отслеживать, какие объекты находятся в стадии активных торгов. Прямо сейчас, например, на электронные площадки выставлены пять памятников: знаменитый «Дом В. М. Рукавишникова» в Нижнем Новгороде, «Дом купца Рязанова» в Городце, городская усадьба в Курмыше, гимназия и дом Советов в Лыскове. С карточки каждого — прямая ссылка на ЭТП, где и идет борьба за лоты.

Но портал — это не просто доска объявлений. Замгубернатора Егор Поляков поясняет: здесь создана полноценная коммуникационная площадка «государство — инвестор». Если бизнесмена заинтересовал какой-то объект, он оставляет контакты, и с ним оперативно связываются, чтобы оказать всю необходимую поддержку — информационную, правовую, административную. По сути, регион берет на себя роль проводника, помогая инвестору не утонуть в бюрократии.

Последствия такого подхода могут оказаться серьезными для сохранения исторического наследия. До сих пор многие уникальные здания, особенно объекты деревянного зодчества, продолжали ветшать просто потому, что потенциальные инвесторы не знали, с какой стороны к ним подступиться. Теперь же у бизнеса появляется понятный, прозрачный и поддерживаемый государством путь. А регион, в свою очередь, получает механизм, который позволяет не просто продавать памятники с молотка, а выстраивать долгосрочные партнерские отношения с теми, кто готов вкладываться в восстановление.

Таким образом, Нижегородская область сделала ставку на цифровизацию там, где обычно царит рутина и неразбериха. Портал купитьокн.рф — это попытка перевести разговор об исторической недвижимости из плоскости «как бы сохранить» в плоскость «выгодно и удобно инвестировать». И если задумка сработает, регион не только сохранит свое архитектурное лицо, но и обретет новую точку экономического роста, где бизнес и государство работают в связке на результат.

