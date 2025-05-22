Курс доллара к рублю достиг двухлетнего минимума

Отмечается, что это минимальный показатель с мая 2023 года, свидетельствующий о значительном укреплении российского рубля за последние месяцы.

Эксперты отмечают, что основными факторами, повлиявшими на падение курса, стали поддержка рубля со стороны налогового периода, актуальная геополитическая ситуация и высокая ключевая ставка ЦБ РФ.

Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер выразил мнение, что после нынешнего падения курс доллара может вернуться к диапазону 85-90 руб. за единицу в ближайшие месяцы.

В то же время, отметил он, международные тенденции свидетельствуют о снижении индекса доллара до месячного минимума, что способствует укреплению рубля и ослаблению доллара на глобальных рынках. Кроме того, на фоне падения курса заметно укрепление евро.

Ранее вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер оценил вероятность полного отказа от доллара.