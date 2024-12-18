Курс доллара на Украине достиг максимального показателя

Национальный банк Украины повысил курс доллара до 41,82 гривны, что стало историческим максимумом. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Такое решение банка продиктовано необходимостью проведения социальных выплат.

Как сообщает «Страна.ua», ссылающееся на информированные источники, в ближайшее время курс может превысить 42 гривны за доллар и даже подняться до 42,2 - 42,3 гривны за доллар., учитывая быструю девальвацию.

Власти Украины должны выплатить гражданам различные социальные пособия и закрыть платежи, поэтому будут пытаться получить дополнительную гривну за поступающие от международных партнеров доллары и евро. Нацбанк будет этому способствовать, пояснил директор казначейства одного из крупных банков Украины.

Ранее сообщалось о том, что крупнейшие российские банки начали поднимать ставки по вкладам перед заседанием Центробанка.