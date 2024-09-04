Курс рубля в паре с юанем достиг минимума с апреля

В среду на Московской бирже китайская валюта установила новые максимумы с апреля. Рубль, напротив, значительно терял в стоимости в условиях дефицита валютной ликвидности и снижения объема продаж валютных резервов Центробанком с 7,28 млрд рублей в августе до 0,2 млрд рублей в сентябре, сообщило Интерфакс.

К 15:00 по московскому времени курс юаня составил 12,765 рубля, что на 64,8 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Максимум, достигнутый в ходе торгов, составил 12,9 рубля, что является рекордным показателем с апреля.

С 13 июня торги долларом и евро на Московской бирже не проводятся из-за санкций.

Поэтому основными ориентирами для изменений курса (включая внебиржевой рынок) выступают котировки однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на курсы «доллар США - российский рубль» (USDRUBF) и «евро - российский рубль» (EURRUBF).

К 15:00 контракт USDRUBF поднялся на 97 копеек относительно предыдущего закрытия и составил 88,92 рубля за доллар, контракт EURRUBF также вырос на 97 копеек, достигнув 97,75 рубля за евро.

По словам главного аналитика ПСБ Дениса Попова, во вторник на рынке продолжался дефицит юаней.

Поэтому Центробанк вновь предоставил банкам 30 млрд юаней через свопы, после 35 млрд юаней в пятницу и понедельник.

«Дефицит юаней достаточно устойчив. Ситуация усугубляется аккумуляцией юаневой ликвидности крупными участниками рынка. Так, вчера Роснефть завершила размещение 10-летних облигаций на 15 млрд юаней. Возможно, что некоторые крупные банки также проявляют повышенный спрос на юаневую ликвидность. С пятницы (6 сентября) ситуацию может усугубить еще один фактор: ежедневный объем продаж юаней Банком России будет снижен с 7,3 до 0,2 млрд рублей на фоне повышения покупок иностранной валюты Минфином, в рамках бюджетного правила (8,2 млрд руб. в день с 6 сентября по 4 октября). Спрос на валюту в ближайшее время останется высоким и со стороны импортеров. Таким образом, предпосылки для дальнейшего ослабления курса рубля сохраняются. Сегодня курс уже протестировал нашу цель на сентябрь (12,5 руб. за юань). Не исключаю в краткосрочной перспективе как минимум локального смещения котировок в диапазон 12,5-13 руб. за юань», — отмечает Попов.

Ранее сообщалось, что минфин РФ в 7 раз увеличит объем покупки иностранной валюты и золота.