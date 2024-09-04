Минфин РФ в 7 раз увеличит объем покупки иностранной валюты и золота

Минфин РФ с 6 сентября по 4 октября планирует направить на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила 172,9 млрд руб., при этом ежедневный объем операций составит эквивалент 8,2 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства.

Этот объем в семь раз превышает дневной показатель за период с 7 августа по 5 сентября, который составлял 1,12 млрд руб., и общей суммой 24,65 млрд руб.

Минфин прогнозирует дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в сентябре на сумму 162 млрд руб.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от запланированного объема за август составило 10,9 млрд руб.

Публикация новых данных Минфином позволяет оценить масштаб операций Банка России на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) Банк России будет проводить операции по покупке или продаже иностранной валюты, корректируя объем, объявленный Минфином в рамках бюджетного правила, на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день.

В первом полугодии операции корректировались на величину продаж в размере 11,8 млрд руб. в день.

Таким образом, учитывая объявленные объемы операций Минфина с 6 сентября по 4 октября 2024 года, ЦБ будет продавать валюту объемом 0,2 млрд руб. в день.

Ранее сообщалось, что в России начали отключать облачные сервисы Microsoft.