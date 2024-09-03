Курс Toncoin «рухнул» на 98% из-за сбоя на Coinmarketcap

На платформе Coinmarketcap произошел сбой, в результате которого курс Toncoin снизился сразу на 98%, сообщило РБК.

Проблема была оперативно решена, однако некорректные данные оказали влияние на работу ряда криптосервисов.

Цена Toncoin (TON) и нескольких других валют на этом популярном агрегаторе упала на 98%, но реальный рыночный курс остался неизменным.

TON торговался на биржах по $5,2, а информация на Coinmarketcap была скорректирована.

Разработчики TON Foundation сообщили о технических трудностях с отображением цены Toncoin на Coinmarketcap, и работа над устранением неполадок уже ведется. Остальные платформы и биржи функционируют без перебоев.

Кроме Toncoin, проблемы коснулись еще как минимум двух криптовалют — Lido (LDO) и Injective (INJ). Сбой не отразился на реальном курсе на рынке, но затруднил работу некоторых сервисов, полагающихся на данные Coinmarketcap.

Это касается, в частности, платформы Fragment, где пользователи могли конвертировать Telegram Stars в TON по цене $0,3.

На прошлой неделе сеть TON сталкивалась с двумя остановками, связанными с большим количеством транзакций из-за вывода токенов DOGS пользователями.

Ранее сообщалось, что в Татарстане намерены разрешить официальный обмен крипты через обменники.