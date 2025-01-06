Курс украинской гривны рухнул до исторического минимума

Сегодня, 6 января, украинский Нацбанк курс американской валюты по отношению к национальной валюте Незалежной поднял до максимума. Об этом сообщается на сайте финансового регулятора страны.

Так, официальный курс установлен в пределах 42 гривен за доллар.

Напомним, что в течение полутора лет финансовому регулятору Украины удавалось удерживать официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар.

Ранее сообщалось, что в декабре курс доллара на Украине уже достигал максимального показателя.