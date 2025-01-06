Курс украинской гривны рухнул до исторического минимума
Нацбанк Украины обрушил курс гривны до исторического минимума
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Сегодня, 6 января, украинский Нацбанк курс американской валюты по отношению к национальной валюте Незалежной поднял до максимума. Об этом сообщается на сайте финансового регулятора страны.
Так, официальный курс установлен в пределах 42 гривен за доллар.
Напомним, что в течение полутора лет финансовому регулятору Украины удавалось удерживать официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар.
Ранее сообщалось, что в декабре курс доллара на Украине уже достигал максимального показателя.