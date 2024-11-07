Курская область обратилась к правительству России за финансовой помощью

Власти Курской области направили запрос федеральным органам о предоставлении дополнительной финансовой поддержки, необходимой региону в условиях проводимой контртеррористической операции, как сообщила пресс-служба областной думы.

Подчеркивается, что действия ВСУ на территории региона оказали негативное воздействие на его социально-экономическую ситуацию, что усложняет формирование бюджета на 2025-2027 годы.

Анализ показывает, что в 2025 году предсказывается снижение валового регионального продукта на 7%, а в девяти приграничных муниципалитетах не ожидается прибыли у организаций.

Ожидается, что фонд начисленной заработной платы сократится на 63%. Это изменило экономическую обстановку в регионе и, как следствие, снизило доходы областного бюджета.

Так, параметры бюджета на 2025 год предполагают доходы в размере 75,9 млрд рублей при расходах в 79,2 млрд рублей, что приводит к дефициту в 3,3 млрд рублей, который планируется покрыть за счет коммерческих кредитов. При этом 24,9 млрд рублей расходов остаются без финансирования.

Запрашиваемые 24,9 млрд рублей необходимы для финансирования строительства социальных объектов и дорожных работ — 14,9 млрд рублей; льготного лекарственного обеспечения — 0,6 млрд рублей; частичной компенсации расходов на повышение зарплат бюджетников — 2,6 млрд рублей; поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов — 7,4 млрд рублей.

Обращение подписано спикером облдумы и руководителями всех парламентских партий.

Ранее Путин пообещал скоро зачистить Курскую область от украинских боевиков.