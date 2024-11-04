Путин пообещал зачистить скоро Курскую области от украинских боевиков

Курская область в самое ближайшее время будет полностью зачищена от украинских вооруженных формирований и наемников ВСУ. Об этом после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади заявил президент России Владимир Путин.

Путин также добавил, когда территория будет зачищена от боевиков, там будет очень востребована работа волонтеров, которым предстоит помочь местным жителям как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

«Мы зачистим территорию. Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее СНБО Украины сообщило, что ВСУ якобы впервые нанесли удар по корейским военным в Курской области.