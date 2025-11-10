«Квартира есть, а жить нельзя»: названа главная проблема с покупкой жилья в России

Фото: [ Квартира для переселенцев из аварийного жилья на улице Кирова в Старой Купавне Богородского округа/Медиасток.рф ]

Названа главная проблема рынка жилья России на ближайшие годы. Речь идет о рекордном объеме нераспроданных квартир в новостройках, который создает серьезные проблемы для будущих покупателей, рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

Снижение интереса к новостройкам уже приводит к замораживанию строительных проектов и сдвигу сроков их сдачи, отметил он.

По словам Хачатуряна, общий объем нераспроданного жилья в России составляет 80,3 млн кв. м. Такой значительный запас означает, что дефицита жилья в стране в обозримом будущем не предвидится. Однако эта ситуация создает риск повторения кризиса конца 2000-х годов, когда покупатели сталкивались с резким увеличением платежей за коммунальные услуги.

«Тогда покупатели жилья получали многотысячные платежки по ЖКХ по только что купленным квадратным метрам, которые некоторое время находились на балансе застройщика», — отметил эксперт.

Дополнительной проблемой становится естественный износ домов, в которых длительное время никто не проживает. Специалист отмечает, что пустующие квартиры подвержены порче инженерных коммуникаций, появлению плесени и протечкам. В результате этого новое жилье может потребовать значительных дополнительных вложений сразу после покупки.

Несмотря на избыточное предложение, аналитик прогнозирует дальнейший рост цен на жилье, который будет связан с необходимостью компенсации издержек застройщиков. Однако резкий скачок цен маловероятен из-за большого объема нераспроданной недвижимости и общего снижения покупательского спроса.

