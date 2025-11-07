Юрист предупредил, что покупать квартиры люди перестанут из-за страха
Юрист Хаминский: сделки с квартирами в России становятся все рискованнее
Фото: [Фото: istockphoto.com/Aelita17]
На рынке недвижимости России наблюдается тревожная тенденция: все больше продавцов аннулируют сделки после их заключения. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский, чьи слова приводит «Общественная служба новостей».
По словам специалиста, все чаще продавцы жилья пытаются признать сделки недействительными, утверждая, что действовали под давлением мошенников или в состоянии заблуждения. Такая практика ставит покупателей в неравные условия и повышает риск потери приобретенного имущества.
Хаминский отметил, что если подобные случаи станут происходить чаще, это может привести к снижению интереса к вторичному рынку жилья. Люди начнут опасаться покупать квартиры у частных лиц, предпочитая первичное жилье от застройщиков, где риски минимальны.
Чтобы защитить себя, юрист советует покупателям требовать от продавца нотариально заверенное заявление о том, что продажа осуществляется добровольно и без участия третьих лиц. Кроме того, специалист рекомендует застраховать сделку и привлечь родственников продавца в качестве свидетелей или гарантов ее законности.
