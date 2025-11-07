Юрист предупредил, что покупать квартиры люди перестанут из-за страха

На рынке недвижимости России наблюдается тревожная тенденция: все больше продавцов аннулируют сделки после их заключения. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский, чьи слова приводит « Общественная служба новостей ».

По словам специалиста, все чаще продавцы жилья пытаются признать сделки недействительными, утверждая, что действовали под давлением мошенников или в состоянии заблуждения. Такая практика ставит покупателей в неравные условия и повышает риск потери приобретенного имущества.

Хаминский отметил, что если подобные случаи станут происходить чаще, это может привести к снижению интереса к вторичному рынку жилья. Люди начнут опасаться покупать квартиры у частных лиц, предпочитая первичное жилье от застройщиков, где риски минимальны.

Чтобы защитить себя, юрист советует покупателям требовать от продавца нотариально заверенное заявление о том, что продажа осуществляется добровольно и без участия третьих лиц. Кроме того, специалист рекомендует застраховать сделку и привлечь родственников продавца в качестве свидетелей или гарантов ее законности.

