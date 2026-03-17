Квартира, репетитор или пенсия: на что можно потратить материнский капитал в 2026 году

В России определены направления использования средств материнского капитала. С 1 февраля 2026 года выплаты проиндексированы на 5,6 процента. Размер маткапитала на первого ребенка теперь составляет почти 729 тысяч рублей. На второго ребенка предусмотрено около 235 тысяч рублей для семей, уже получавших выплату на первого. Если семья не оформляла сертификат ранее, размер выплаты на второго ребенка достигает 963 тысяч рублей.

Подробности о том, как распорядиться средствами, в интервью РИА Новости рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По словам эксперта, в год получения сертификата средства можно направить на три основные цели. Первое направление — улучшение жилищных условий: покупка жилья с использованием ипотеки или погашение действующего ипотечного кредита. Также допускается оплата дошкольного образования и услуг по присмотру за детьми.

Второе направление касается семей с невысокими доходами. Если среднедушевой доход не превышает двух региональных МРОТ, семья может оформить ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет. Выплаты назначаются сроком на 12 месяцев.

Кроме того, маткапитал разрешено направлять на компенсацию расходов, связанных с приобретением товаров и услуг для детей-инвалидов. Это возможно при условии, что такие товары и услуги включены в индивидуальную программу реабилитации ребенка.

Еще одна возможность — оплата образовательных услуг для детей до 25 лет. Средства можно потратить на репетиторов, дополнительные занятия, онлайн-школы. При этом образовательные организации должны находиться на территории РФ и иметь соответствующую лицензию, а в договоре необходимо указать, что оплата производится за счет маткапитала.

Через три года после рождения ребенка маткапитал можно использовать на покупку или строительство жилья без привлечения кредитных средств. Финогенова обратила внимание на важное условие: приобретенное жилье должно быть оформлено в общую собственность родителей и детей в течение шести месяцев после покупки или завершения строительства.

Также средства маткапитала могут быть направлены на формирование добровольной накопительной пенсии матери, добавила эксперт.

