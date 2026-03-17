Работодатели в России все чаще требуют навыки работы с искусственным интеллектом

Российские компании заметно увеличили число вакансий, где одним из ключевых требований стало умение использовать инструменты искусственного интеллекта. К такому выводу пришли аналитики hh.ru и коммуникационного агентства PR DEV. С результатами исследования ознакомилась « Газета.Ru ».

По итогам первого квартала 2026 года работодатели разместили более 16,5 тысячи предложений о работе, в которых упоминались навыки взаимодействия с нейросетями или готовность осваивать такие технологии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество подобных вакансий выросло в 2,7 раза.

Эксперты отмечают, что спрос на специалистов с ИИ-компетенциями активно выходит за рамки технологического сектора. Сегодня такие требования появляются в вакансиях, связанных с аналитикой, управлением проектами, маркетингом, контентом и креативными задачами.

Наиболее часто владение ИИ-инструментами требуется клиентским менеджерам, интернет-маркетологам, финансовым аналитикам, контент-менеджерам, программистам, дизайнерам, специалистам контактных центров и менеджерам продуктов.

Руководитель PR DEV Алла Аксенова отметила, что за последние годы навыки работы с нейросетями перестали восприниматься как дополнительное преимущество и постепенно превращаются в универсальную компетенцию для широкого круга профессий.

Аналитики считают, что по мере развития технологий искусственного интеллекта число подобных вакансий будет продолжать расти, а ИИ станет привычным рабочим инструментом во все большем числе отраслей.

Ранее стало известно, как изменился гостиничный сервис для китайских туристов.