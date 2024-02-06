Лаборатория по анализу препаратов для лечения Астмы и ХОБЛ появится в Подмосковье

Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало разрешение на реконструкцию производственного корпуса в составе научно-производственного комплекса на территории ОЭЗ «Дубна».

Отмечается, что компания «ПСК „Фарма“ планирует создать там лабораторию по анализу готовой продукции. Речь идет о пульмонологических препаратах, компания производит более 20 наименований лекарственных средств из перечня „золотого стандарта“ терапии астмы и ХОБЛ.

Ожидается, что площадь лаборатории составит пять тысяч квадратных метров, а общий объем инвестиций в проект — 250 миллионов рублей. Завершить работы по реконструкции планируется к сентябрю этого года.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра Содействия Строительства Московской области в течение всей реализации — от выдачи разрешения на строительство до разрешения на ввод в эксплуатацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в настоящее время в Подмосковье реализуют около 280 проектов импортозамещения.