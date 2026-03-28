Lada Granta возглавляет рейтинг продаж в России: эксперты объяснили успех модели

Lada Granta продолжает удерживать лидерство на российском автомобильном рынке в 2026 году. Эксперты сходятся во мнении, что секрет успеха модели кроется в уникальном сочетании доступной цены, простоты обслуживания и адаптации к российским условиям, пишет интернет-портал 110km.ru. В условиях, когда иностранные и китайские бренды заметно дороже, Granta остается самым дешевым новым автомобилем, что особенно важно для регионов.

Доступность подкрепляется льготными программами кредитования. Банки охотнее выдают займы на отечественные машины, что делает покупку еще более реальной для широкого круга покупателей. Но цена — не единственный аргумент.

Проверенные временем двигатели и узлы позволяют ремонтировать автомобиль буквально в гараже, а запчасти можно найти в любом городе. Это делает Granta практически незаменимой для тех, кто ценит надежность и не хочет переплачивать за обслуживание.

Модель отлично приспособлена к российским реалиям: высокий клиренс, выносливая подвеска, устойчивость к некачественному топливу и легкий пуск в морозы. Возможность установки газобаллонного оборудования позволяет экономить до половины средств на топливе. Развитая дилерская сеть АвтоВАЗа охватывает даже малые города, что обеспечивает доступность сервиса и недорогих оригинальных запчастей.

Дополнительный спрос формируют госзаказы и корпоративные закупки для силовых структур, медицинских учреждений и служб такси. В своем ценовом сегменте у Granta практически нет конкурентов.

Потребители прощают модели простой салон, шум и скромную динамику ради низких затрат на содержание и ремонт. Эксперты прогнозируют, что пока экономическая ситуация остается прежней, Lada Granta будет сохранять лидерство на российском авторынке.

