Лада, Москвич и Haval: правительство вводит жесткие правила локализации для таксопарков

С 1 марта 2026 года рынок пассажирских перевозок в России переходит на новые стандарты. Об этом сообщает ТАСС.

Министерство промышленности и торговли уже внесло на рассмотрение в правительство финальный перечень моделей автомобилей, допущенных к работе в такси. Как сообщил глава ведомства Антон Алиханов в ходе Форума будущих технологий, документ будет утвержден в ближайшее время.

Ключевым критерием отбора стала высокая степень локализации производства или наличие действующих специальных инвестиционных контрактов (СПИК). По словам министра, помимо отечественных брендов, в список официально включена марка Haval, чьи производственные мощности развернуты в Тульской области. Ранее в реестр также попали модели Lada, «УАЗ», «Москвич», Sollers, а также электромобили Evolute и премиальный бренд Voyah.

Новые требования закона, принятого в мае 2025 года, направлены на импортозамещение в транспортной отрасли. Таксопарки и самозанятые водители теперь обязаны использовать технику с «высокой долей российских компонентов». Это решение призвано не только поддержать отечественный автопром, но и обеспечить наличие запчастей и сервисного обслуживания в условиях внешнего санкционного давления.

Ранее россиянам напомнили про экспертизу при покупке подержанного авто.