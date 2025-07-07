Государственный долг США продолжает увеличиваться, и это вызывает опасения. Санкции, введённые против России, подорвали доверие к американской валюте. Об этом Сергей Лавров, министр иностранных дел России, сообщил во время своего выступления на заседании саммита БРИКС.

Как сообщил глава российского внешнеполитического ведомства, пандемия COVID-19 выявила множество слабых мест в международной системе торговли и финансов, а также способствовала ее разделению на части, информирует ТАСС.

Разрушение глобальной экономической системы стало более очевидным из-за неправомерных односторонних ограничений и применения доллара как инструмента давления. Вследствие этого, по словам Лаврова, доверие к доллару США, который когда-то был стабильным средством платежа, было подорвано.

Ещё одним негативным аспектом стало резкое увеличение долгового бремени, подчеркнул министр. Он отметил, что с 2011 года количество стран с высокой задолженностью увеличилось с 22 до 59.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обратил внимание на то, что даже в государствах с развитой экономикой ситуация становится всё более напряжённой. В частности, в Соединенных Штатах Америки государственный долг достиг небывалой отметки в 37 триллионов долларов и продолжает увеличиваться.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции поблагодарил коллег из стран объединения БРИКС за конструктивное взаимодействие.