Лавров пообещал Ирану кредит на строительство железной дороги из Решта в Астару
Лавров: Иран получит кредит на строительство ж/д трассы от Астары до Решта
Фото: [mid.ru]
Россия выдаст экспортный кредит Ирану, чтобы тот смог построить железную дорогу в рамках создания транспортного коридора «Север — Юг». Об этом сообщил Сергей Лавров, глава российского Министерства иностранных дел, его слова привело РИА Новости.
Министр провел встречу со своим иранским коллегой. Он отметил, что Иран очень ответственно подходит к созданию транспортного коридора «Север — Юг».
«Рассчитываем, что в самое ближайшее время строительство начнется. Для этой цели будет предоставлен российский экспортный кредит», — указал дипломат.
Лавров добавил, что появление железнодорожного пути между Рештом и Астарой позволит полноценно запустить транспортный международный коридор, который свяжет Россию и Иран.
Ранее Лавров высказался по поводу генсека НАТО Марка Рютте.