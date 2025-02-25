Лавров пообещал Ирану кредит на строительство железной дороги из Решта в Астару

Россия выдаст экспортный кредит Ирану, чтобы тот смог построить железную дорогу в рамках создания транспортного коридора «Север — Юг». Об этом сообщил Сергей Лавров, глава российского Министерства иностранных дел, его слова привело РИА Новости.

Министр провел встречу со своим иранским коллегой. Он отметил, что Иран очень ответственно подходит к созданию транспортного коридора «Север — Юг».

«Рассчитываем, что в самое ближайшее время строительство начнется. Для этой цели будет предоставлен российский экспортный кредит», — указал дипломат.

Лавров добавил, что появление железнодорожного пути между Рештом и Астарой позволит полноценно запустить транспортный международный коридор, который свяжет Россию и Иран.

Ранее Лавров высказался по поводу генсека НАТО Марка Рютте.