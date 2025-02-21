Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте активно призывает Владимира Зеленского «стоять на своем». Об этом свидетельствуют данные, которыми располагает Москва, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам министерской встречи в рамках G20 в ЮАР.

По словам главы российского МИД, Рютте призывает Зеленского не уступать под давлением, особенно до начала переговоров.

«И подчеркивается недопустимость для Киева даже намеков на смягчение позиции, тем более, как они говорят, территориальных уступок», — сказал Лавров.

Глава МИД России, комментируя высказывания Рютте, назвал их «вакханалией» и обратил внимание на злоупотребление функциональными обязанностями генсека НАТО. Лавров подчеркнул, что такая риторика лишь усугубляет напряженность в политических вопросах и не способствует мирному разрешению конфликта.

Ранее Лавров рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.