Ленобласть стала лидером рейтинга по вводу жилья

В топ-3 российских регионов по вводу жилья в пересчет на одного человека вошли Ленинградская область, Чечня, Тюменская область.

На последних позициях оказались Магаданская, Мурманская области, Чукотский автономный округ. Таковы данные исследования, проведенного аналитиками РИА Новости.

В 2024 году в Ленобласти ввели в эксплуатацию 107,8 млн кв. м жилья. Это на 2,4% ниже, чем годом ранее.

В пересчете на одного жителя России было введено 0,738 кв. м жилья, при этом диапазон значений показателя в российских регионах очень широк и отличается в несколько раз.

Ранее сообщалось о том, что в России расширили условия семейной ипотеки.