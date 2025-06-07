Летом некоторых пенсионеров ждет денежный сюрприз

Этим летом пенсии планируется увеличить в несколько этапов. Повышенные выплаты получат разные категории российских пенсионеров, сообщил в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Так, пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, в июне получат право на удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 8 907 рублей 70 копеек. Денежные средства будут перечисляться ежемесячно. Если за таким пенсионером оформить официальный уход, то к этой сумме добавится еще 1 314 рублей.

Такую же выплату будут получать граждане, оформившие в мае первую группу инвалидности.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме напомнили про новые выплаты и прибавки в июле.