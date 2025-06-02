В Госдуме напомнили про новые выплаты и прибавки в июле

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT разъяснил новые правила начисления пенсионных выплат, которые вступают в силу с июля.

Так, по словам парламентария, согласно законодательству, при достижении 80 лет пенсионерам автоматически назначается удвоенная фиксированная выплата — дополнительно 8907 рублей ежемесячно. Аналогичное увеличение предусмотрено для граждан, получивших в июне I группу инвалидности.

Особое внимание уделяется пенсионерам, содержащим иждивенцев. За каждого нетрудоспособного члена семьи (несовершеннолетнего ребенка, инвалида или студента до 23 лет) положена доплата 2969 рублей. Максимальная надбавка — за троих иждивенцев. Эти выплаты назначаются автоматически и не требуют ежемесячного подтверждения статуса.

«Июль приносит новые выплаты и прибавки тем категориям граждан, у которых изменились основания для получения социальной поддержки. Речь идет о точечных начислениях, которые запускаются при наступлении строго определенных жизненных обстоятельств», — отметил депутат.

Вместе с этим в Соцфонде РФ напомнили, что система работает по событийному принципу: при изменении статуса (достижении возраста, установлении инвалидности или появлении иждивенцев) новые выплаты начисляются с первого числа следующего месяца. Пенсионерам, чьи даты выплат приходятся на праздничные дни, деньги перечислят досрочно.

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