LG намерена возобновить работу в России под новым товарным знаком

Бренд LG уже подал заявку на регистрацию новой торговой марки. Об этом сообщило РИА Новости.

Южнокорейская компания LG, которая ранее сообщала о приостановлении поставок в Россию, направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Ohui, согласно информации из электронной базы данных ведомства.

В поданной заявке указано, что под маркой Ohui планируется выпускать крема, парфюмерию, средства для ухода за волосами и другие косметические продукты, которые уже доступны под этой маркой в других странах.

В марте 2022 года компания LG Electronics приостановила свои поставки в Россию. Вскоре после этого Министерство промышленности и торговли РФ внесло продукцию этого бренда в список товаров, подлежащих параллельному импорту.

Согласно информации, появившейся в начале 2024 года, по всей территории России начали закрываться оставшиеся магазины, специализированные на продаже товаров LG.

Несмотря на то что в 2022 году компания зафиксировала падение прибыли в 19 раз, в прошлом году ей удалось значительно улучшить свои результаты в России: прибыль возросла в 8,7 раза и достигла почти 3,3 млрд руб.

Ранее сообщалось, что экспорт подмосковной продукции АПК в Индию увеличился в пять раз.