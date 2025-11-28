«Льготы сохранят только на еду и лекарства»: Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в налоговое законодательство, предусматривающих пересмотр ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

С 1 января 2026 года основная ставка НДС будет повышена с нынешних 20% до 22%. При этом льготная ставка в размере 10% сохраняется для социально значимых категорий товаров.

В перечень товаров, облагаемых по пониженной ставке, будут входить основные продукты питания, лекарственные препараты, медицинские изделия, товары для детей, периодические печатные издания, книжная продукция, а также племенные сельскохозяйственные животные.

Важным изменением стало исключение из льготного перечня молокосодержащих продуктов, содержащих заменитель молочного жира, которые с 2026 года будут облагаться по стандартной ставке в 22%.

Для поддержки малого и среднего предпринимательства вводится специальный мораторий на привлечение к ответственности предпринимателей, которые впервые перейдут на уплату НДС в 2026 году и допустят нарушения.

Предпринимателям предоставят право однократного отказа от применения пониженных ставок НДС для корректного исправления допущенных ошибок в налоговой отчетности.

