Все чаще первые лица ведущих европейских компаний-производителей заявляют о необходимости возобновления импорта российского газа, включая подписание новых соглашений с «Газпромом». Информацию об этом они предоставили в интервью агентству Reuters.

В ответ на начало специальной военной операции на Украине Евросоюз принял решение к 2027 году полностью прекратить закупки газа из России. Европейские власти планировали заместить российские объемы поставками сжиженного природного газа из США и Катара.

Однако, как сообщает Reuters, переговоры с Катаром об увеличении объемов поставок не принесли результатов, а торговая война, развязанная Дональдом Трампом против ЕС, создает серьезные проблемы для европейского бизнеса.

Дидье Олло, исполнительный вице-президент французской энергетической компании Engie, полагает, что ЕС мог бы вернуться к закупкам российского газа в объеме 60-70 млрд кубометров в год.

По мнению господина Олло, Россия могла бы обеспечивать от 20 до 25% потребностей ЕС, в отличие от 40% до начала российско-украинского конфликта. За возобновление поставок российского газа также выступает глава TotalEnergies Патрик Пуйанне.

В химическом парке Leuna, одном из крупнейших центров химической промышленности Германии, также раздаются голоса в поддержку скорейшего возобновления поставок российского газа.

Ранее сообщалось, что ЕС решил увеличить закупки СПГ у США в условиях нестабильности.