Лифтостроительный завод из Серпухова поможет развитию лифтостроения в новых регионах

Представители Серпуховского лифтостроительного завода и Донбасского лифтового завода подписали соглашение об организации сборочного производства лифтов и лифтового оборудования и подготовки условий для создания промышленного консорциума. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что подобное сотрудничество открывает перспективы для привлечения новых регионов к участию в реализации общей социально значимой задачи по созданию современного лифтового парка России. Ожидается, что предприятия будут взаимодействовать в части поставок комплектующих, сборочных единиц и, конечно, готовой продукции.

Директор ДЛЗ Оксана Небольсина выразила надежду, что через несколько лет завод станет конкурентоспособным высокотехнологичным предприятием и приобретет репутацию надежного поставщика лифтов и лифтового оборудования.

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