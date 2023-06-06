«Лицензию получат не все»: риелтор рассказал, каких агентов недвижимости начнет контролировать государство

В России планируют ужесточить контроль за работой агентов недвижимости. Как рассказали «Известиям» представители фракции ЛДПР, соответствующий законопроект готовится к внесению на рассмотрение Госдумы.

В частности, документ планирует ввести нормы по законодательному регулированию сделок с недвижимостью и более точно прописать все полномочия и обязанности риелторов.

«С одной стороны это хорошо, так как риелторов с лицензией можно пересчитать по пальцам. Как минимум сократится рынок риелторов, потому что лицензию, вероятнее всего, получат не все, либо эта лицензия будет стоить каких-то денег. Конечно, могут находиться обходные пути», – рассказал в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» риелтор, эксперт по новостройкам Москвы Роман Крылов.

Пока, по его словам, неизвестно, как конкретно этот механизм будет работать, но то, что увеличится стоимость услуг – это точно. Предложение, то есть само число риелторов, уменьшится, а спрос останется прежним или будет расти.

При этом специалист уточнил, что агентов, работающих с новостройками, скорее всего новые правила не коснутся. Как правило, за каждого клиента они получают комиссию от застройщика, и поэтому для покупателя такая сделка проходит бесплатно. А вот покупка жилья на вторичном рынке таит в себе массу рисков, и контроль там действительно необходим.

«Хорошо ли введение такой лицензии в принципе? Да, наверное хорошо, потому что риелтор тоже должен нести ответственность за свою работу», – подытожил эксперт.

Напомним, ранее риелтор Шурыгин объяснил, почему так подорожало жилье в новостройках.