Литва снова начала закупать зерно в России после перерыва в шесть месяцев

В феврале Литва возобновила экспорт зерна из России. До этого она не приобретала этот вид товара в РФ на протяжении полугода. Данные об этом привели РИА Новости .

Регулярный импорт литовская сторона прекратила еще в мае 2023 года. Последний раз российское зерно было поставлено на территорию Литвы в июле 2023 года. На протяжении февраля этого года страна приобрела у России 12,2 тысячи тонн данного товара на общую сумму почти в 2 миллиона евро.

Еще больший рост импорта российского зерна отмечен и у Латвии. Она за январь купила в РФ 52,6 тысяч тонн зерновых на сумму в 8,7 миллионов евро. А месяцем позже покупки возросли до уровня в 58,8 тысяч тонн. За эту партию латыши заплатили уже 10 миллионов евро. А все страны, входящие в Евросоюз, на протяжении февраля приобрели у России зерна на общую сумму в 16,9 миллионов евро. Объем купленного зерна достиг цифры в 92,6 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что в Литве отменили выступление итальянского певца Пупо. Это произошло после того, как артист побывал с гастролями в России и спел на сцене Государственного Кремлевского дворца.