Локализация авто в такси: премиум-сегмент под ударом, массовый пока спокоен

С 1 марта в России вступили в силу требования о локализации автомобилей такси, и рынок уже начал лихорадить. Руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с Pravda.Ru объяснил , что под удар в первую очередь попали бизнес- и люкс-сегменты: машины премиальных марок в основном производятся за рубежом, и их просто нечем заменить. Включить такую технику в реестр теперь сложнее, а значит, выбор для клиентов, привыкших к комфорту выше среднего, резко сузится. Водители, которые возили на иномарках, либо уйдут с рынка, либо начнут искать обходные пути.

А пути эти, по мнению эксперта, поведут прямиком в тень. Ладушкин прогнозирует рост числа «серых» агрегаторов и нелегальных перевозчиков, которые будут договариваться с клиентами напрямую, минуя официальные платформы и налоги. Ощутимая доля рынка может просто выпасть из правового поля, и бороться с этим будет сложно: спрос на люксовые поездки никуда не денется, а легально удовлетворить его станет почти невозможно.

В массовых сегментах — экономе и комфорте — пока все спокойно. Ладушкин успокаивает: многие таксопарки заранее озаботились лицензиями на новые машины, и они продолжают действовать. Резкого скачка цен из-за закона он не ждет, а если тарифы и поползут вверх, то скорее по маркетинговым причинам, а не из-за локализации. Но долгосрочный прогноз осторожный: если теневиков станет слишком много, легальные агрегаторы потеряют часть парка, вырастет время подачи, а вслед за ним — и стоимость поездки.

По его словам, закон ударил по премиуму, но пока щадит массу. Однако чем больше водителей уйдет в тень, тем больнее станет всем — и пассажирам, и бюджету, и легальному бизнесу. Рынок такси вступает в полосу турбулентности, и кто выплывет, а кто пойдет ко дну, станет ясно уже в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что с 1 марта вступили в силу новые правила для водителей и такси.