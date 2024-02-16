Лучше купить в России: по новым правилам возить авто из других стран станет невыгодно

С 1 апреля изменится порядок расчета платежей при ввозе машин из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Раньше, привозя в Россию японские и китайские авто, многие проводили растаможку еще за пределами страны, чтобы сэкономить. Теперь средства, недоплаченные из-за снижения таможенной стоимости, будут включать в состав утилизационного сбора.

Юрист Андрей Блинов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что на покупке машин в Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии еще недавно можно было сэкономить. Ведь в России стоимость автомобилей в последнее время заметно выросла, а у соседей они стоили дешевле. Кроме того, расходы можно было снизить и за счет растаможки за рубежом.

«Машины перегоняли извне. И это было выгодно, так как правила таможенного оформления в странах ЕАЭС отличались от российских. Но затем правила были унифицированы. Также при ввозе иномарки в РФ требовалось уплатить утилизационный сбор и подключиться к системе ГЛОНАСС», — отметил Блинов.

Эксперт добавил, что формулу, по которой будут рассчитывать утилизационный сбор, скоро утвердят в Правительстве. Она должна быть сбалансированной, и чрезмерного повышения цен на автомобили не вызовет.

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