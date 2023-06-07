«Лучшее время покупать жилье»: риелтор заявила, что застройщики РФ начали по-особенному снижать цены на квартиры

Сейчас цены на квартиры постепенно снижаются, но немного завуалированно. Об этом рассказала руководитель агентства недвижимости Sample Мария Румянцева.

По ее словам, на рынках первичного и вторичного жилья ценовые процессы формируются по-разному. При продаже квартиры на рынке «вторички» решение о стоимости недвижимости принимает собственник. Если он не торопится продавать, а на период простоя сдает квартиру в аренду, то снижать ее стоимость не будет.

Но сейчас, подчеркивает эксперт, большинство собственников устали ждать «своего» покупателя. Поэтому продавцы, ранее ориентирующиеся на рыночные цены, стали или снижать их, или соглашаться на скидку, если видят перед собой мотивированного покупателя с деньгами.

Сейчас наблюдается активизация рынка «вторички», в то время как в новостройках наблюдается застой. А если льготные ипотечные кредиты и социальные программы разрешат применять к объектам на рынке вторичного жилья, то последний буквально «рванет вверх».

«Что касается первичного сегмента, за счет льготных кредитов и околонулевой ипотеки сегмент новостроек активно набирал своих покупателей в прошлом году. В первую очередь были раскуплены самые дешевые варианты – студии и однокомнатные квартиры. Поэтому у застройщиков сейчас присутствует своеобразное затоваривание многокомнатными квартирами и прочими неликвидными вариантами», – уточнила Румянцева в беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня».

Но на официальном сайте ЖК, по ее словам, никогда не встретить данных о снижении цен на эти варианты. Они будут предложены в личном общении, в разговоре с потенциальным покупателем. Скорее всего, менеджер даст ему бонус – определенную скидку – например, студию в подарок при покупке трехкомнатной квартиры или машиноместо в подземном паркинге.

«И сколько бы ни было разговоров о снижении цен, застройщики, даже если это случится, не будут «официально объявлять» об этом, иначе покупатели откажутся от покупок и будут ждать дальнейшего снижения цен. Но сейчас самое лучшее время покупать жилье, так как рынок недвижимости становится «рынком покупателя» – много предложений и мало покупателей», – подсказала риелтор.

Ранее мы сообщали о том, что цены на новостройки упадут после запрета рискованной ипотеки.