Лучших работников АПК наградят в Подмосковье

Лучшим работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности муниципалитетов Подмосковья вручат награды. На следующей неделе торжественные мероприятия пройдут в Луховицах и Сергиевом Посаде, сообщили в Минсельхозпроде региона.

Награждение традиционно проводится после окончания уборочных кампаний и других сельскохозяйственных работ. В рамках мероприятий проходят народные гулянья и концерты.

По словам главы министерства Владислава Мурашова, ведомство каждый год выделяет субсидии на поддержку аграриев региона. Также три сотни производителей получают господдержку.

«Всего в этом году для поддержки сельхозпроизводителей предоставят 5,1 миллиарда рублей по тридцати видам субсидий», - добавил министр.

Ранее глава региона Андрей Воробьев заявил, что доля сельского хозяйства в области невелика, но очень заметна. Губернатор добавил, что достижения АПК Подмосковья впечатляют.