Лучших работников АПК наградят в Подмосковье
Фото: [Минсельхозпрод МО]
Лучшим работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности муниципалитетов Подмосковья вручат награды. На следующей неделе торжественные мероприятия пройдут в Луховицах и Сергиевом Посаде, сообщили в Минсельхозпроде региона.
Награждение традиционно проводится после окончания уборочных кампаний и других сельскохозяйственных работ. В рамках мероприятий проходят народные гулянья и концерты.
По словам главы министерства Владислава Мурашова, ведомство каждый год выделяет субсидии на поддержку аграриев региона. Также три сотни производителей получают господдержку.
«Всего в этом году для поддержки сельхозпроизводителей предоставят 5,1 миллиарда рублей по тридцати видам субсидий», - добавил министр.
Ранее глава региона Андрей Воробьев заявил, что доля сельского хозяйства в области невелика, но очень заметна. Губернатор добавил, что достижения АПК Подмосковья впечатляют.