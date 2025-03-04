Лукашенко поручил активизировать поиск в Белоруссии редкоземельных ресурсов

В рамках перестановок в правительстве белорусский лидер Александр Лукашенко поручил кабинету министров активизировать поиски редкоземельных металлов и прочих полезных ископаемых на территории страны, передает БелТА.

Лукашенко отметил, что геологическая разведка в республике развита слабо, а вопрос обнаружения редкоземельных металлов, по его мнению, не получает должного внимания со стороны белорусских экспертов.

В связи с этим он дал указание министру природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с вице-премьером, отвечающим за геологоразведку, плотно заняться данным вопросом.

«Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее сообщалось, что сделка США и Украины по минеральным ресурсам еще может состояться. Дональд Трамп опроверг предположение о том, что Вашингтон более не рассматривает вопрос заключения соглашения с Украиной.