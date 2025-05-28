Лукашенко поручил увеличить производство картошки

Александр Лукашенко, глава Белоруссии, поручил обеспечить такой объем производства картофеля, чтобы хватило как для внутренних потребностей республики, так и для поставок в Россию. Об этом сообщило информационное агентство Белта, цитируя его слова.

«Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос», — сказал он.

Он также заявил о необходимости оказания помощи российским партнерам, уточнив, что речь идет не о бесплатной поддержке, а о взаимовыгодном сотрудничестве, приносящем ощутимую прибыль.

Ранее Путин заявил о нехватке картофеля и сахарной свеклы в России.