Путин заявил о нехватке картофеля и свеклы

Путин сообщил о дефиците картофеля и сахарной свеклы в России, подчеркнув необходимость стабильной работы агропереработки. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России обратил внимание на нехватку картофеля, некоторых овощей и сахарной свеклы. По его словам, в стране до сих пор не удалось наладить устойчивое производство и переработку этих культур, хотя именно они формируют продовольственную основу. Он отметил, что отрасли нуждаются в системной поддержке, поскольку от этого напрямую зависит продовольственная безопасность.

Сигнал со стороны главы государства прозвучал на фоне роста цен на овощи и увеличивающегося импорта.

Эксперты указывают, что без современных мощностей по переработке, а также системных инвестиций в хранение и логистику, ситуация может усугубиться.

Ранее Путин назвал российское ПО основой нацбезопасности.