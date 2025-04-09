Мадуро объявил о двухмесячном ЧП в экономике Венесуэлы

Венесуэльский президент Николас Мадуро своим указом ввел двухмесячное чрезвычайное положение в экономической сфере. По его словам, этот шаг, подкрепленный статьями конституции, позволит использовать «нестандартные методы» для защиты от «мирового финансового вызова», который, по мнению лидера, вызван торговой политикой Соединенных Штатов.

Об этом Мадуро объявил во время выступления в Каракасе, транслировавшегося телеканалом Venezolana de Televisin. Согласно указу, американские санкции, нарушая нормы международного права, привели к глобальной рецессии и требуют «коренных преобразований» в венесуэльской экономике.

Теперь правительство имеет право приостанавливать налоговые выплаты для поддержки производителей, бороться с уклонением от уплаты налогов, привлекать инвестиции и напрямую закупать необходимые товары для удовлетворения основных потребностей населения. Кроме того, на время действия ЧП приостанавливается действие конституционных гарантий в финансовой области.

Указ вступит в силу сразу после публикации в официальном печатном издании и будет действовать в течение двух месяцев с возможностью дальнейшего продления.

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