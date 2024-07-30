Майнинг криптовалют легализовали в России

Согласно новому документу, майнить криптовалюты в России разрешат только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которых внесут в специальный реестр.

Кроме того, заниматься майнингом смогут и россияне, не являющиеся ИП и не внесенные в специальный реестр, если они не будут превышать установленный лимит энергопотребления.

В законе также указано, что зарегистрированные майнеры будут обязаны предоставлять информацию о добытой криптовалюте, а также ее адреса-идентификаторы в специальный орган, который уполномочит российское правительство.

В Думе заявили, что новый документ позволит появиться на рынке полностью российским криптоплощадкам. При этом останется запрет на рекламу криптовалют и связанных с ними организаций. Это позволит уберечь от рисков и мошенников граждан, которые плохо разбираются в крипте.

Ранее сообщалось, что закон о разрешении использования криптовалют во внешнеторговых расчетах принят в первом чтении. Он наделяет Центробанк РФ статусом регулятора в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке.