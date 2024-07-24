Закон о разрешении использования криптовалют во внешнеторговых расчетах принят Госдумой в первом чтении

Госдума РФ приняла в I чтении законопроект, который разрешит проводить внешнеторговые расчеты с использованием криптовалют в качестве эксперимента, сообщает BRIEF.

На сегодняшний день действующее законодательство запрещает использовать цифровые валюты для расчетов. Новый законопроект предполагает наделение Центробанка РФ статусом регулятора в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке и разрешение внешнеторговых расчетов криптовалютами в рамках эксперимента.

Обсуждение двух новых законопроектов о регулировании оборота криптовалют проводится в рамках поручения Владимира Путина. Предполагается разрешение использования криптовалют физлицами при одновременном запрете на создание полностью российских бирж. Кроме того, в новых законопроектах предлагается запрет на рекламу услуг майнинга и криптовалют. Для контроля данной сферы также предусмотрено создание реестра юрлиц и ИП, которым будет разрешено заниматься майнингом.

Ранее сообщалось, что мошенники начали воровать аккаунты российских пользователей мессенджера Telegram под видом сервиса для вывода средств из игры Hamster Kombat.