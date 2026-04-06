Майские праздники: у россиян Турция лидирует, Израиль выпал из топа

Если вы еще не забронировали поездку на майские, то главный тренд этого сезона — Турция. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik расставил все по местам: Средиземное море у турецких берегов к маю уже прогревается до купальных температур, поэтому страна уверенно занимает первое место. Причем с огромным отрывом.

По его словам, вторым идет Египет — он отстает в два-три раза, но тоже в фаворитах. Третье место неожиданно для многих занял Таиланд, а замыкают пятерку Китай и Вьетнам. Вместе эти пять направлений собирают около 80% всего российского турпотока в дальнее зарубежье на праздники. Остальные 20% распределяются между Мальдивами, Индонезией и отдельными европейскими странами.

Турэксперт добавил, что если говорить про ближнее зарубежье, то здесь абсолютный лидер — Белоруссия. Далее с огромным отрывом следуют Абхазия, Армения, Грузия, Узбекистан и Казахстан. А вот ОАЭ, Катар, Израиль и Иран из списка популярных направлений на майские практически исчезли — их нет в топе.

По его мнению, цены на туры выросли. Но, как ни странно, виноваты не отельеры. В Турции и Египте стоимость размещения в валюте осталась на уровне прошлого года. Главная причина подорожания — авиабилеты. Цена на авиакеросин выросла, а рубль продолжает девальвироваться, поэтому в рублевом выражении туры потяжелели в среднем на 6%. Не космический рост, но ощутимый.

Ранее Ассоциация туроператоров России АТОР представила подборку наиболее привлекательных направлений для отдыха на майские праздники.