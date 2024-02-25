Макрон пообещал фермерам защиту от украинского импорта

Сообщается, что данная беседа проводилась во французской столице и продолжалась на протяжении несколько часов. В ходе диалога с фермерами, Макрон признал, что рынок страны оказался «полностью взорван» из-за поставок украинской продукции. Он заверил сограждан в том, что примет защитные меры в отношении данной ситуации.

«Мы не можем позволить рынку рухнуть из-за чрезмерного объема импорта», — подчеркнул французский лидер.

Кроме этого, местные фермеры также пожаловались президенту на то, что с Украины поступают также слишком дешевые яйца, сахар и куриное мясо.