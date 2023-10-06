«Мало кто об этом знает»: раскрыты хитрости, которые помогут прожить на пенсию

По информации Министерства финансов РФ, средняя пенсия в стране составляет 23,2 тыс. рублей. Однако, напомнила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко, помимо этого у пенсионеров есть масса льгот, которые могут стать хорошим подспорьем.

Во-первых отметила экономист, к таким привилегиям можно отнести бесплатные лекарства, которые могут получать граждане в поликлиниках.

«Например, эта опция доступна диабетикам. К сожалению, мало кто об этом знает и в реальной жизни многие пенсионеры покупают лекарства за свой счет. Следующим пунктом будут скидки на ЖКХ и в некоторых регионах — пенсионные карты на общественный транспорт», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, данные пункты могут являться очень большой частью расходов бюджета пенсионеров, поэтому необходимо оформлять соответствующие документы и получать положенные льготы.

«Следующим и основным пунктом в тратах пенсионеров будут, конечно же, продукты питания. Если говорить о пенсионерах, которые живут в собственных домах, то им будет гораздо проще, так как большинство имеют приусадебные участки, на которых выращивают небольшое количество овощей и фруктов, что позволит сэкономить на их покупке», — отметила Коваленко.

Экономист отметила, что большая часть возрастных людей отдают предпочтение мясу птицы, а не какому-то другому, и за сумму, которая выплачивается государством, его реально приобрести.

«Также большим пунктом расходов будут являться одежда и бытовая химия, здесь необходимо присмотреться к различным акциям, скидкам и предложениям, тогда это возможно будет приобрести за небольшую сумму денег. Кроме этого, в настоящий момент в рамках программы «Демография» существуют различные курсы по переобучению, которые являются бесплатными, и в дальнейшем позволят людям пенсионного возраста найти подработку», — уточнила экономист.

Это, дополнила доцент, также сможет стать некоторым финансовым подспорьем. Кроме того, не следует забывать и о ежегодной индексации пенсий.

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