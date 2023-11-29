«Мало тех, кто это делает»: раскрыт способ быстро и дорого продать дом или дачу

Продажа дома — длительный процесс, но его можно ускорить и даже увеличить цену объекта, если создать преимущество перед объявлениями конкурентов. Об этом рассказал ведущий эксперт по загородному направлению агентства «Этажи» (Москва) Дмитрий Овечкин.

Так, по его словам, ключевую роль может сыграть качество контента, с которым дом или дача выставляются на продажу.

«Первое, что поможет увеличить количество и конверсию звонков — это видео. Я всегда рекомендую добавлять его в объявление. Достаточно мало тех, кто это делает, поэтому уже само наличие видеоконтента увеличивает шансы продать объект дороже», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В идеале, добавил эксперт, если видео будет снято со стабилизатором, а фоном будут комментарии об этом объекте.

«Что касается фотографий, на них должно быть минимум деталей. Личные вещи, белье, посуда — все это надо убрать. Пустой дом смотрится намного выигрышнее. Человек начинает проецировать, как он там будет жить — мысленно ставит свою посуду, мысленно вешает картину и так далее. Когда личные вещи видно в кадре, дом воспринимается как чужой, и человек сразу начинает чувствовать себя неуютно в этой атмосфере», — пояснил риелтор.

Кроме того, лучше фотографировать на широкоугольную камеру, так как она визуально увеличивает пространство помещения, а на главную страницу объявления ставить качественные кадры, порекомендовал Овечкин.

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