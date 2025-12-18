Элитный прайс-лист: раскрыта цена на черную икру в магазине Госдумы
Фото: [istockphoto.com/gerenme]
Пока вице-премьер Дмитрий Патрушев информирует, что дефицита красной икры на Новый год не предвидится, магазин при Государственной думе представил свой, элитный взгляд на праздничный стол. Как выяснил корреспондент NEWS.ru, цены на черную икру там достигли парламентских высот.
Так, 6877 рублей придется отдать за крошечную баночку в 100 граммов икры стерляди. Для тех, кто предпочитает запасаться впрок, выставлена банка икры сибирского осетра весом в полкило — ее цена составляет 42 159 рублей. В ассортименте знаменитого магазина «Кремлевский» есть и красная икра, но ее стоимость в публикации не уточняется.
Этот ценник, однако, становится поводом не для простого удивления, а для полезного потребительского анализа. Эксперты рыбного рынка, такие как президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, давно обращают внимание на ключевую проблему деликатеса — его хрупкость и короткий срок хранения. Качество икры, особенно красной, может резко ухудшиться из-за неправильной заморозки и разморозки. Зверев в беседе с ТАСС дает конкретный совет, альтернативный покупке в сомнительных местах: выбирать уже замороженную икру в крупных сетях, где цепочка холода соблюдается неукоснительно.
Что же касается средних цен на деликатес по России, то здесь многое зависит от вида икры и веса. По данным из открытых источников, цена черной икры кусается, как и прежде. Например, за 100 граммов икры можно отдать от пяти до девяти тысяч рублей. Но есть и элитарная подборка:
- Стерлядь: самая доступная. Цена начинается от 45 000 — 50 000 ₽. Она мельче и имеет более мягкую оболочку.
- Осетр (сибирский, русский): «золотой стандарт». Стоит в среднем 60 000 — 80 000 ₽.
- Севрюга: встречается реже, ценится за специфический вкус. Цена — от 90 000 — 110 000 ₽.
- Белуга: самый дорогой и редкий деликатес. Крупное зерно, нежный вкус. Цена стартует от 150 000 ₽ и может доходить до 250 000 — 300 000 ₽ за премиальные сорта.
Ранее сообщалось, что россияне уже массово скупают красную икру в больших банках.