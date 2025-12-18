Элитный прайс-лист: раскрыта цена на черную икру в магазине Госдумы

Пока вице-премьер Дмитрий Патрушев информирует, что дефицита красной икры на Новый год не предвидится, магазин при Государственной думе представил свой, элитный взгляд на праздничный стол. Как выяснил корреспондент NEWS.ru , цены на черную икру там достигли парламентских высот.

Так, 6877 рублей придется отдать за крошечную баночку в 100 граммов икры стерляди. Для тех, кто предпочитает запасаться впрок, выставлена банка икры сибирского осетра весом в полкило — ее цена составляет 42 159 рублей. В ассортименте знаменитого магазина «Кремлевский» есть и красная икра, но ее стоимость в публикации не уточняется.

Этот ценник, однако, становится поводом не для простого удивления, а для полезного потребительского анализа. Эксперты рыбного рынка, такие как президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, давно обращают внимание на ключевую проблему деликатеса — его хрупкость и короткий срок хранения. Качество икры, особенно красной, может резко ухудшиться из-за неправильной заморозки и разморозки. Зверев в беседе с ТАСС дает конкретный совет, альтернативный покупке в сомнительных местах: выбирать уже замороженную икру в крупных сетях, где цепочка холода соблюдается неукоснительно.

Что же касается средних цен на деликатес по России, то здесь многое зависит от вида икры и веса. По данным из открытых источников, цена черной икры кусается, как и прежде. Например, за 100 граммов икры можно отдать от пяти до девяти тысяч рублей. Но есть и элитарная подборка:

Стерлядь: самая доступная. Цена начинается от 45 000 — 50 000 ₽. Она мельче и имеет более мягкую оболочку.

Осетр (сибирский, русский): «золотой стандарт». Стоит в среднем 60 000 — 80 000 ₽.

Севрюга: встречается реже, ценится за специфический вкус. Цена — от 90 000 — 110 000 ₽.

Белуга: самый дорогой и редкий деликатес. Крупное зерно, нежный вкус. Цена стартует от 150 000 ₽ и может доходить до 250 000 — 300 000 ₽ за премиальные сорта.

Ранее сообщалось, что россияне уже массово скупают красную икру в больших банках.