Братьев Тейт арестовали во Флориде: Великобритания требует выдачи по делу о торговле людьми
АР: обвиняемые в торговле людьми братья Тейт задержаны по запросу Великобритании
Скандально известный экс-кикбоксер и блогер Эндрю Тейт вместе с братом Тристаном оказались за решеткой в Соединенных Штатах. Арест провели по запросу британских властей, добивающихся выдачи братьев, сообщает агентство Associated Press. Об этом пишет ТАСС.
Задержание произошло днем 18 июля в Майами, штат Флорида. По информации портала TMZ, братья, имеющие двойное британско-американское гражданство, направлялись на турнир по боям на голых кулаках. Эндрю Тейт должен был стать там соведущим, однако прямо перед мероприятием его и Тристана взяли под стражу.
Причина ареста — серьезные обвинения на родине. Британское правосудие вменяет Тейтам изнасилование и торговлю людьми. Теперь американская Фемида решает вопрос об их передаче Соединенному Королевству, где братьям предстоит ответить перед судом.
Таким образом, после громкого освобождения из-под ареста в Румынии скандальные блогеры снова столкнулись с международным преследованием.
Ранее братья Тейт, обвиняемые в торговле людьми, прибыли в США.