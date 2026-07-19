Братьев Тейт арестовали во Флориде: Великобритания требует выдачи по делу о торговле людьми

Скандально известный экс-кикбоксер и блогер Эндрю Тейт вместе с братом Тристаном оказались за решеткой в Соединенных Штатах. Арест провели по запросу британских властей, добивающихся выдачи братьев, сообщает агентство Associated Press. Об этом пишет ТАСС .

Задержание произошло днем 18 июля в Майами, штат Флорида. По информации портала TMZ, братья, имеющие двойное британско-американское гражданство, направлялись на турнир по боям на голых кулаках. Эндрю Тейт должен был стать там соведущим, однако прямо перед мероприятием его и Тристана взяли под стражу.

Причина ареста — серьезные обвинения на родине. Британское правосудие вменяет Тейтам изнасилование и торговлю людьми. Теперь американская Фемида решает вопрос об их передаче Соединенному Королевству, где братьям предстоит ответить перед судом.

Таким образом, после громкого освобождения из-под ареста в Румынии скандальные блогеры снова столкнулись с международным преследованием.

Ранее братья Тейт, обвиняемые в торговле людьми, прибыли в США.