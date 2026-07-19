Москва сделала жесткое предупреждение Токио. В интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что любое взаимодействие Японии с Киевом в сфере беспилотной авиации рассматривается как враждебный акт.

Замглавы МИД РФ не стал смягчать формулировки. Он подчеркнул, что российская сторона внимательно следит за контактами японских компаний и украинских разработчиков боевых дронов. По мнению дипломата, эта кооперация имеет прямые последствия для безопасности простых людей.

Руденко напомнил, что киевские формирования постоянно атакуют гражданские объекты на территории РФ с помощью БПЛА. В этих условиях помощь в создании и совершенствовании ударных дронов — это не просто бизнес или техническое партнерство.

«Квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует», — заявил замминистра.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали новую волну бомбардировок иранской территории.