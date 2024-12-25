Маркетплейсы хотят обязать рекомендовать покупателям отечественные товары

Российские маркетплейсы могут обязать предлагать пользователям при поиске товара рекомендовать отечественные аналоги товаров зарубежных производителей.

С данной инициативой выступил Минпромторг РФ в рамках законопроекта о «российской полке» товаров в торговых сетях, сообщает РИА Новости. Соответствующий законопроект обсуждается с профильными ведомствами.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отметил, что реализация инициативы позволит обеспечить российским компаниям маркетинговые преференции, что уравняет их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения иностранными брендами.

На маркетплейсах нет полок, и принципы демонстрации товаров отличаются от тех, что используются в офлайн-магазинах, поэтому было принято решение оказаться поддержку российским производителям.

Ранее сообщалось о том, что Татьяна Ким не смогла через суд взыскать 37 млрд руб. с экс-супруга Бакальчука.