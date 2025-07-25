Mars с 1 января будет прекращать производство шоколадных плиток Dove и «Коркунов»

С 1 января 2026 года российское подразделение корпорации Mars начнет поэтапный вывод из производства шоколадных плиток Dove и «Коркунов», сообщило РИА Новости. Таким образом, производство продукции будет постепенно приостановлено на Одинцовской кондитерской фабрике.

Как объяснили в пресс-службе компании, это стратегическое решение направлено на рационализацию ассортимента и эффективное использование производственных мощностей.

Несмотря на прекращение выпуска классических плиток, в производственной линейке останутся такие продукты, как мини-формат Dove Promises, плитки «Коркунов Pure Choco» и ассортимент шоколадных конфет.

Это решение стало очередным шагом в адаптации бизнеса Mars к российским реалиям после решения о приостановке новых инвестиций и маркетинговых активностей в России в марте 2022 года. При этом локальные производства на территории страны продолжили свою работу.

Ранее сообщалось, что ритейл-гигант Х5 Group, владеющий сетями «Пятерочка» и «Перекресток», исключил продукцию Mars из ассортимента магазинов. По оценкам экспертов, остаточные товарные запасы позволят поддерживать поставки в розничные сети еще около 60 дней, после чего освободившиеся полочные пространства займут аналогичные продукты конкурирующих брендов.